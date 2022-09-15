▲ 【美國加息】達利奧：若美國加息至4.5厘 美股將下跌兩成

美國通脹居高不下，市場憂儲局猛加息，反而影響經濟。全球最大對沖基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）表示，美國聯儲局如果加息至4.5厘，股市將下跌兩成。

他認為，為了對抗通脹，利率看起來將不得不大幅上升，並朝著4.5%至6%區間的高端而行，這將推動私營行業信貸增長放緩，進而影響到私營行業的支出，以及整體經濟。

達利奧曾揚言「現金仍是垃圾，但股票更垃圾」，現時他表示若美國將利率提高到4.5%左右，勢令美股下跌近20%。此水平與「新債王」DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克對股市的目標相近。

達利歐表示，在經濟遭遇「不可接受的負面影響」前，美債收益率曲線將「相對平坦」。

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編輯：姚卓然