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【美國加息】達利奧：若美國加息至4.5厘　美股將下跌兩成

股市 08:37 2022/09/15

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【美國加息】達利奧：若美國加息至4.5厘　美股將下跌兩成

美國通脹居高不下，市場憂儲局猛加息，反而影響經濟。全球最大對沖基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）表示，美國聯儲局如果加息至4.5厘，股市將下跌兩成。

他認為，為了對抗通脹，利率看起來將不得不大幅上升，並朝著4.5%至6%區間的高端而行，這將推動私營行業信貸增長放緩，進而影響到私營行業的支出，以及整體經濟。

達利奧曾揚言「現金仍是垃圾，但股票更垃圾」，現時他表示若美國將利率提高到4.5%左右，勢令美股下跌近20%。此水平與「新債王」DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克對股市的目標相近。

達利歐表示，在經濟遭遇「不可接受的負面影響」前，美債收益率曲線將「相對平坦」。

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

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【解碼｜美國加息】美國8月CPI高達8.3%、大行料美息明年初見4.5厘　核心CPI於2024年底前難回到2%

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【鱷王觀點】達利奧：Tesla等新興美國科技股泡沫已爆破　但目前非買入時機

編輯：姚卓然

經濟衰退 經濟 股票 美股 對沖基金

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