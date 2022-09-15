恒指創半年新低 長實中海油領展齊回購

美國通脹高企進一步深化當地加息壓力，續對港股構成沽壓。截至周三(14日)，恒指一度低見18797點，創近半年新低。大市估值低殘的情況下，多隻藍籌亦相繼趁機回購股份。其中李嘉誠家族旗艦長實集團(01113)作出本月第6次回購，在毎股52.2元至52.45元間回購合共89萬股，斥資4,659萬元。

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另外，早前預告會進行回購的中海油(00883)亦連續兩個交易日回購，周三以每股作價9.9元至10元之間回購275.8萬股，動用約2,760萬元。摩通認為，中海油現價只反映油價約65美元的水平，該行因此預計中海油將於未來3個月持續進行回購。摩通維持中海油Ｈ股「增持」評級，目標價15元。

而於月初成功投地的領展(00823)，亦作出個多月來的首次回購。該房託周三回購逾31萬個單位，惟未披露回購價格。由於領展周三在61元至62.15元間交投，因此回購金額料約2,000萬元水平。

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