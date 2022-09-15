【理財智慧】從巴菲特的雪球理論 學懂三個投資要點

不少人在投資前都惑到無從入手，可以參考股王巴菲特提出的雪球效應，他指出「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」這個就是雪球理論的基礎，但當中提及了三個要點「夠長的坡道」、「夠濕的雪」和「一開始雪球要大」本文便會介紹三個要點。

同場加映:【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

夠長的坡道

在雪球理論中的「夠長的坡道」即代表時間，即提醒要及早投資，除非自己是「富二代」，時間對於每個人都是公平的，每日可以工作年期都差不多，但如何保障退休生活，與「早點投資」有關，根據之前介紹的「72法則」由於投資是一個複利息的回報，為了日後的退休生活，最重要便是「及早投資」。

夠濕的雪

當一個雪球滑下的時候，如果是一個夠濕的雪球可以吸附更多的雪，隨著時間的過去，資產便會「愈滾愈大」。「1.01的365次方是37」便是這個道理，可能只是一小的增長但長期而言便是一個大增長。在投資也要學會作分配，在風險與回報之間取得平衡。

一開始雪球要大

當然這個對於不少人而言都是困難，因為在股壇上有一名言「本多終勝」。在投資初期，可能因為資金太少反而追求高回報，在風險過高的情況下，反而造成投資失敗。當我們在一個高通漲和加息的環境下，市場的敏感度也較高，因此在投資前要慎重處理。

同場加映:【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩