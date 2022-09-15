  • 30°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 23:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】從巴菲特的雪球理論 學懂三個投資要點

理財智慧 23:26 2022/09/15

分享：

分享：

不少人在投資前都惑到無從入手，可以參考股王巴菲特提出的雪球效應，他指出「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」這個就是雪球理論的基礎，但當中提及了三個要點「夠長的坡道」、「夠濕的雪」和「一開始雪球要大」本文便會介紹三個要點。

同場加映:【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

夠長的坡道

在雪球理論中的「夠長的坡道」即代表時間，即提醒要及早投資，除非自己是「富二代」，時間對於每個人都是公平的，每日可以工作年期都差不多，但如何保障退休生活，與「早點投資」有關，根據之前介紹的「72法則」由於投資是一個複利息的回報，為了日後的退休生活，最重要便是「及早投資」。

夠濕的雪

當一個雪球滑下的時候，如果是一個夠濕的雪球可以吸附更多的雪，隨著時間的過去，資產便會「愈滾愈大」。「1.01的365次方是37」便是這個道理，可能只是一小的增長但長期而言便是一個大增長。在投資也要學會作分配，在風險與回報之間取得平衡。

一開始雪球要大

當然這個對於不少人而言都是困難，因為在股壇上有一名言「本多終勝」。在投資初期，可能因為資金太少反而追求高回報，在風險過高的情況下，反而造成投資失敗。當我們在一個高通漲和加息的環境下，市場的敏感度也較高，因此在投資前要慎重處理。

 

 同場加映:【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 經濟 巴菲特 退休 加息 香港

上一篇文章

【投資心理學】「趁底吸納」還是「愈升愈追」? 一文了解參考點理論

下一篇文章

【自討苦吃】抖音直播iPhone 14 Pro Max開箱 無視蘋果禁令提前啟動新機 直播被封或面臨20萬元人民幣巨額罰款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能科技】傳蘋果新研處理器 將採用台積電「N3E」製程技術
【智能科技】傳蘋果新研處理器 將採用台積電「N3E」製程技術
大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份
大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份
【有相睇】九龍灣得寶花園跌穿400萬　3年勁蝕74萬
【有相睇】九龍灣得寶花園跌穿400萬　3年勁蝕74萬
【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
【日圓大跌】日圓兌港元曾低見5.39 貶值誰最得益？
【日圓大跌】日圓兌港元曾低見5.39 貶值誰最得益？
【新盤價單】Wetland Seasons Bay 3期一房折實496.8萬起　發展商：壓軸登場　機會不再
【新盤價單】Wetland Seasons Bay 3期一房折實496.8萬起　發展商：壓軸登場　機會不再
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款