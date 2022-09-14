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【財經小知識】3張賭牌、6大博企分佔天下　澳門究竟有幾多間賭場？

股市 22:53 2022/09/14

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截至2021年底，澳門共有42間幸運博彩娛樂場。

澳門回歸後開放賭權，據澳門博彩監察協調局資料，截至2021年底，澳門共有42間幸運博彩娛樂場，25間設於澳門半島，餘下17間則設在氹仔。雖然氹仔近年開設了不少連同酒店、娛樂場及其他娛樂設施在內的綜合娛樂設施，但不少面積相對較小的娛樂場，都集中於澳門本島的新口岸，亦即港澳碼頭、友誼大馬路及舊葡京酒店一帶。

全澳門42間娛樂場，澳博 （00880） 佔23間、銀娛 （00027） 佔6間、金沙中國 （01928） 旗下「威尼斯人」佔5間、新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞佔4間、永利 （01128） 與美高梅中國 （02282） 各佔2間。

雖然澳門賭業目前由6大博企瓜分市場，但澳門政府只曾在2002年發出3張為期20年的賭牌，由澳博、銀娛及永利投得。至於現有的其他3間博企，就是透過所謂的「轉批給」形式，在澳門經營，本身並無賭牌。

拓展海外客源是批出賭牌考慮因素之一

「威尼斯人」2002年獲准以銀娛旗下的「轉批給」方式經營博彩業。其後，澳博及永利亦先後於2005年及2006年，各自與美高梅及新濠博亞簽訂了「轉批給」合同。

隨著3張賭牌限期年底屆滿在即，澳門政府亦在今年修改博彩法，並計劃批出6張新賭牌。新賭牌明年起生效，期限由之前的20年大幅縮短至10年。

新賭牌已在本周四截標，競投結果預計年底前出爐。澳門政府早前曾表示，在甄選參與競投公司及進行評標時，尤應考慮博企開拓外國客源巿場的計劃、經營娛樂場幸運博彩或相關方面的經驗、博彩項目及非博彩項目的投資對澳門特區所帶來的利益等。此外，由於澳門賭業客源過於單一，拓展海外客源亦是批出賭牌時的考慮因素。

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記者：余倩敏

港股 澳門博彩股 澳門 美高梅中國（02282） 新濠國際（00200）

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