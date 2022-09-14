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【能源危機】歐盟出台緊急干預市場措施方案　無提向天然氣價格設限　另擬調整能源交易保證金要求

股市 22:44 2022/09/14

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歐盟出台緊急干預市場措施方案　無提向天然氣價格設限　另擬調整能源交易保證金要求

為應對能源危機，歐盟委員會周三（14日）提出一系列緊急干預市場措施，包括在高峰用電時段削減至少5%用電量、向電企設置臨時收入上限、以及徵收能源企業部份超額利潤去補貼消費者。但並無提及為天然氣設置價格上限的措施。

歐盟委員會提出，在高峰用電時段強制減少5%的用電量，直至2023年3月底止，建議成員國減少10%總體用電量，限電或節電的具體方法和實施細則由成員國自行決定。

在供應端上，歐盟建議臨時性將電力企業的收入上限定為每兆瓦180歐元，超過上限的收入將由政府徵收，用於補貼電力消費者的電費支出。而且，成員國之間亦可以互相交易用電配額。

同時，歐盟委員會建議，向燃油、天然氣和煤炭企業在今年的利潤如果超過以往三年平均利潤的20%，超出部分的收入也將被政府臨時徵收，以補貼消費者。

此前，歐盟委員會主席馮德萊恩指出，計劃從能源企業籌集1,400億歐元（約1.1萬億港元）資金，用於支付高昂的能源開支。

擬調整能源交易保證金規定

馮德萊恩又表示，歐盟計劃制定液化天然氣（LNG）進口價格指數。不過，文件並沒有提及。

另外，據外電引述文件顯示，歐盟提出將大宗商品和其他衍生品的清算門檻提高至40億歐羅，並允許銀行擔保被接受作為追加保證金通知的擔保品。

歐盟輪值主席國捷克已提議在9月30日召開另一次緊急會議，目標是在10月份冬季供暖季節開始之前達成協議。

相關文章：

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編輯：袁諾曦

電力 經濟 商品 歐盟 馮德萊恩 能源危機 天然氣

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