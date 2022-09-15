【澳門賭牌】摩通料現有6大博企可全數續牌　濠賭股2023及2024年有望反彈

▲ 摩通料現有6大博企可全數續牌。

澳門賭牌競投周四已截標，除原有6間博企外，被指屬馬來西亞雲頂集團關聯公司的GMM亦有份競投，意味其中一間入標公司將於競投中落空。不過，摩通預期現有6大博企，將可全數續牌。

摩通解釋，現有博企已投資數以十億計，並聘請當地員工超過20年時間，即使在目前的經濟下行時期亦如是，故澳門政府不可能挑選一間新的外資公司，並讓現有博企落選。不僅如此，雲頂香港 （00678） 早前申請破產一事，亦有可能累及GMM的勝選機會。

由於澳門政府已表示新賭牌將於年底發出，摩通料續牌結果將於12月初揭盅，因澳門政府需預留數周時間於博企訂立合約最終條款。

金沙成摩通首選濠賭股

濠賭股方面，摩通指風險回報因素正面，可繼續持有。該行解釋，投資者對濠賭股持倉不多，也對行業復甦期望極低，因澳門預期要到明年3月內地兩會後，始重開邊境。此外，不論是賭博需求還是政策周期，目前都正處於谷底，亦為濠賭股反彈創造條件。

基於上述原因，摩通指倘人口流動性相關措施獲逐步放寬，又或現有博企成功續牌等因素出現，濠賭股於2023及2024年可望出現一輪反彈。至於估值上，摩通指濠賭股亦有很大上升空間。

一眾濠賭股中，金沙 （01928） 是摩通首選，因其資產質素強勁且業務聚焦中場，故穩定性也較佳，且該股現估值僅為歷史水平一半，具有上升潛力。此外，永利 （01128） 及銀娛 （00027） 亦可看高一線，前者勝在風險容忍水平高，後者則穩定性佳。至於摩通最不看好的濠股股，則仍為澳博 （00880） 。

相關文章：

【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標 四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標

【濠賭股】澳門訂定賭枱及博彩機總量上限及毛收入下限 平均收入未達標要罰款

【濠賭股】新一輪賭牌展開公開競投 評標時會考慮開拓外國客源、未必批出全數6個賭牌

記者：余倩敏