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【軟銀旗下】孫正義據報正商討設立第三隻軟銀願景基金　上財年兩隻願景基金蝕逾千億元

股市 21:20 2022/09/14

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孫正義據報正商討設立第三隻軟銀願景基金

軟銀集團（日：9984）旗下的軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）上財年錄得巨虧，創始人孫正義就願景基金表現不理想致歉後數周，外電引述消息指，孫正義重啟設立第三隻軟銀願景基金的討論。

消息人指，孫正義近期集資了數10億美元現金，並視推出一隻新的創業基金是資金使用上的優先選項之一。目前未知道孫正義計劃投放多少資金到第三隻基金。軟銀暫時未有回應。

消息指，截至6月底，軟銀資產負債表上有超過500億美元的現金及相關等價物，隨軟銀出售部分阿里巴巴 （09988） 股份，現金已增至超過600億美元。消息人士又指，暫時未清楚孫正義在資金使上還有哪些打算，但提到孫正義在內部一再談論私有化計劃。

軟銀首隻願景基金成立於2017年，第二隻則於2019年成立。軟銀旗下兩隻願景基金於截至3月底止，全年錄得投資虧損37,388億日圓（約2,056.68億港元），而單季投資損失近3萬億日圓（約1,800億港元）。

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編輯：袁諾曦

港股 股票 孫正義 阿里巴巴－SW（09988） Softbank

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