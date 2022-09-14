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【大行報告】瑞信下調盈利預測 嗶哩嗶哩目標價削至196元

股樓投資 20:43 2022/09/14

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早前嗶哩嗶哩（09626）公布第二季業績，第三季收入指引按年升9%，低於市場預期。瑞信將嗶哩嗶哩2022年盈利預測下調13%，目標價由314元大降至196元，但維持「跑贏大市」評級。嗶哩嗶哩周三（14日）收市報144.4元，跌幅5.2%。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

該行表示因受到宏觀環境疲弱、內地互聯網情緒及市場風險胃納增長等因素，預計公司近期股價會有波動。同樣調低嗶哩嗶哩目標價的高盛亦指公司今年第三季的指引低於預期，指引收入中位(56億至58億元人民幣)計為按年增長9%，較該行及市場預期低出4%。
 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

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除瑞信外，高盛及摩根大通早前均因嗶哩嗶哩第三季收入指引遜於市場預期而調低其目標價，高盛將目標價由226元下調至200元，評級維持「中性」；摩通下調目標價由270元降至230元，維持「增持」評級。

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 嗶哩嗶哩—SW（09626） 港股

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