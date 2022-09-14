持中關村股再被凍結 國美重挫逾兩成

國美零售（00493）周三（14日）受中關村（深：000931）公布國美持有的部份中關村股份被法院凍結。受消息影響，國美股價重挫21.8%，收市報0.19元。

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中關村日前公布，經中國證券登記結算公司查詢，獲悉作為公司控股股東國美控股集團有限公司的一致行動人國美電器所持有中關村的部分股份被法院司法再凍結及輪候凍結，其中被凍結公司股份合計1,427.21萬股，佔中關村總股本比例1.9%；被輪候凍結公司股份則合計有1,100.08萬股，佔公司總股本比例1.46%。



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國美零售高級副總裁方巍回覆內媒時表示，公司生產經營一切正常，針對國美電器所持股份凍結事項，集團已與相關銀行對接並很快就可以解決，公司亦正跟投資人積極交流溝通情況。

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撰文：鄭昊彤