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持中關村股再被凍結 國美重挫逾兩成

股樓投資 19:52 2022/09/14

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國美零售（00493）周三（14日）受中關村（深：000931）公布國美持有的部份中關村股份被法院凍結。受消息影響，國美股價重挫21.8%，收市報0.19元。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

中關村日前公布，經中國證券登記結算公司查詢，獲悉作為公司控股股東國美控股集團有限公司的一致行動人國美電器所持有中關村的部分股份被法院司法再凍結及輪候凍結，其中被凍結公司股份合計1,427.21萬股，佔中關村總股本比例1.9%；被輪候凍結公司股份則合計有1,100.08萬股，佔公司總股本比例1.46%。
 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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國美零售高級副總裁方巍回覆內媒時表示，公司生產經營一切正常，針對國美電器所持股份凍結事項，集團已與相關銀行對接並很快就可以解決，公司亦正跟投資人積極交流溝通情況。

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 中關村（深：000931） 國美零售（00493）

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