【新股IPO】寧波健世科技啟動預路演 集資3000萬美元

消息指，中國醫療器械公司寧波健世科技已啟動預路演工作，就來港IPO評估投資者意向，預期集資3000萬美元，中金公司及花旗擔任聯席保薦人。根據健世科技初步招股文件顯示，公司致力於開發用於治療結構性心臟病的介入產品，目前旗下瓣膜性心臟病及心力衰竭疾病在研產品合共達到10款，預期將於明年下半年至2025年進入商業化階段。

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截至今年上半年，健世科技錄得約3834.6萬元人民幣的其他收入及收益，期內淨虧損為7,285.3萬元人民幣，相較2021年同期虧損的3.68億元人民幣有所收窄。由於現有核心項目將繼續產生大量研發開支，公司預期全年度仍將錄得虧損。

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記者：張以正