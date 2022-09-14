【新股IPO】港交所388擬放寬硬科技公司上市要求 傳最快月內諮詢

消息指，港交所（00388）有意放寬對硬科技公司來港上市的收入要求，最快本月內諮詢公眾意見，有機會於今年底落實新一輪上市架構改革。據指，港交所考慮對上市規則增設第18C章，為擁有人工智能、芯片、自動駕駛、智能製造等硬科技的企業降低上市門檻，合資格科技領域包括新能源、軟件即服務(SaaS)、平台即服務(PaaS)、智能製造、機械人研發、半導體、量子計算、自動駕駛及人工智能等。

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此外，港交所或將相關公司分為兩類，其中預商業化（Pre-commercialization）公司進行 IPO時市值要超過20億美元，而已進入商業化階段的公司市值要求至少為10億美元，收入要求為2億至3億元。

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記者：張以正