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【GOOG】上訴歐盟反壟斷調查失敗、遭處罰41.25億歐元　Google批：Android帶來更多選擇而非更少

新經濟追蹤 19:09 2022/09/14

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【GOOG】上訴歐盟反壟斷調查失敗、遭處罰41.25億歐元　Google批：Android帶來更多選擇而非更少

Alphabet（美：GOOG）旗下Google在歐洲遇上歷來最重的反壟斷罰款。歐盟2018年裁定Google智能手機作業系統Android，利用付款或設置限制，不公平地令智能手機廠商在出廠手機預載應用商店、搜尋功能等，Google其後提出上訴，最終在今日被駁回，但罰款額由原先提出的43.4億歐元降5%至41.25億歐元。

Google在歐洲陷入多項反壟斷調查，連同最新開出罰單，歐盟近10年對其累計罰款達82.5億歐元。

歐洲法院表示，大致同意歐盟指控，認同Google不合法地對Android手機生產商、網絡營運商設置限制，鞏固其搜索引擎的主導地位。

Google發言人指，對法院裁決感失望，並再次辯護：「Android為每個人創造更多而不是更少的選擇，並支持歐洲和世界各地數以千計的成功企業」。

Alphabet C類股份盤前股價未受太大影響，最新微升0.3%，報105.67美元。

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