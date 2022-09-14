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【板塊追蹤】波羅的海乾散貨運指數連日升 航運股逆市抽升

股樓投資 19:10 2022/09/14

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受美股挫逾千點拖累，恒指周三（14日）插479點，再度失守19000點。不過，航運股因波羅的海乾散貨運指數（BDI）急升12.1%，帶動板塊逆市上升，太平洋航運（02343）、中遠海能（01138）收報2.82元及7.22元，升幅分別為5.6%、4.6%。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀


反映散裝原材料運價指標的波羅的海乾散貨運指數自上周三（7日）起連日上升，上日漲152點，升幅12.1%，報1408點，更為7個月來最大單日升幅。
 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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航運界媒體Marine Link報道指，因大型船舶的運費上升令指數向上。其他航運股中遠海控（01919）及東方海外（00316）亦上升0.8%及2.3%，不過中遠海發（02866）及海豐國際（01308）則回吐1.8%及0.3%。

 

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撰文：鄭昊彤

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航運股 港股 東方海外（00316） 中遠海能（01138） 海豐國際（01308） 中遠海控（01919） 中遠海發（02866） 太平洋航運（02343）

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