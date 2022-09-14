【板塊追蹤】波羅的海乾散貨運指數連日升 航運股逆市抽升

受美股挫逾千點拖累，恒指周三（14日）插479點，再度失守19000點。不過，航運股因波羅的海乾散貨運指數（BDI）急升12.1%，帶動板塊逆市上升，太平洋航運（02343）、中遠海能（01138）收報2.82元及7.22元，升幅分別為5.6%、4.6%。

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反映散裝原材料運價指標的波羅的海乾散貨運指數自上周三（7日）起連日上升，上日漲152點，升幅12.1%，報1408點，更為7個月來最大單日升幅。



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航運界媒體Marine Link報道指，因大型船舶的運費上升令指數向上。其他航運股中遠海控（01919）及東方海外（00316）亦上升0.8%及2.3%，不過中遠海發（02866）及海豐國際（01308）則回吐1.8%及0.3%。

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撰文：鄭昊彤