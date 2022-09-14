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【翻新商場】華懋集團斥5億翻新沙田好運中心　引入大型超市、超過30間食肆（多圖）

商業 19:15 2022/09/14

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華懋集團估計日後經濟大環境復甦後，店舖租金有望上升5%至10%。（華懋集團提供圖片）

華懋集團由去年6月開始，斥資5億翻新旗下開業將近40年的沙田好運中心，預計2024年上旬竣工。而首階段已於9月率先登場，引入區內首間大型新鮮超市。

【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%

重新設計及規劃的好運中心銳意成為沙田飲食新地標，翻新工程包括地下主入口、2樓停車場及3樓商場，計劃分成4個階段進行。華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示，配合商場翻新設施，以及引入多元化的高質餐飲、購物商戶，估計日後經濟大環境復甦後，店舖租金有望上升5%至10%。

引入2萬呎新鮮超市

其中首階段於本年9月率先登場， 可租用面積近3萬平方呎，當中焦點包括引入沙田區內首間大型新鮮超市「TASTE x FRESH 新鮮生活」。該店佔地2萬呎，分為4大區設立多達13個特色主題專區，精選世界各地的新鮮食材，帶來一站式多元化鮮活食材及美食專櫃，包括過百款本地及環球海鮮、各式新鮮蔬果、本地鮮豬、西式肉類及美食專區等。 

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一層集中30多間食肆

稍後亦陸續會有各種生活品味店舖進駐好運中心，及於同層集中約30多間特式食肆商圈。餐飲選擇包括人龍日式燒肉、人氣甜品、地道東南亞美食、港式懷舊食品、特色飲食小店等。

為了吸引年輕族群，好運中心擬將面向沙田鄉事會路的室外通道，打造成光亮並極具設計感的「潮人巷子」，屆時將引入多間廣受年輕人歡迎的潮牌食肆進駐，為沙田新一代提供更多餐飲選擇。

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責任編輯：葉泳珊

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