【ET開市直擊】港股撈貨時機到未　中海油回購+吸北水可睇好？（附Time code）

美國8月通脹超預期，美股周二應聲大瀉，港股受累跌穿萬九關，恒指收跌479點，報18847點，但港股似乎受北水追捧，北水錄49.6億元淨流入，創下半年以來單日最多，港股撈貨時機將到？中海油 （00883） 連續兩日回購，斥逾1.7億回購超過1700股，股價逆市收升逾2%，收報10.16元，錄得8.4億元北水淨流入，摩通睇好中海油回購可撐起股價，中海油值得睇高一綫？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股策略。

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00：20 - 港股今日焦點速覽

01：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：34 - 亞太股市早段市況速報

03：03 - 美國核心通脹回升令人擔心 工資上升是最大問題

04：48 - 美國通脹即使見頂 仍會繼續高企

05：02 - 憂11月加息0.75厘、12月加息0.5厘 未來2-3個月困擾美股

05：30 - 如美國聯儲局下周加息1厘 美股一定會波動

06：46 - 美股未算太淡 標指4300點已是短至中期頂部

07：02 - 美股未來3個月有兩大不明朗因素：加息力度速度高於預期、盈利展望下調

07：38 - 標指3600-3900點有支持 勿寄望美股大升支持港股

08：03 - 美股10月中之前會再跌兩成？

10：01 - 港股上日市況速覽+北水盤路

11：10 - 港股後市試18235點機會大 過程中或見反彈

12：21 - 料港股今年高低位已見 18235點未必跌穿

12：40 - 恒指已累跌逾3000點 短時間內有好消息會挾上反彈

13：37 - 港股會跌穿3月低位18235點的3大可能性

15：28 - 港股可否撈底？

18：46 - 現市況6大收息推介

20：53 - 油價準備見第二波升浪？或見100-105美元

22：49 - 油價回落至85-90美元可部署能源基金、F三星原油期 （03175） 、中海油 （00883）

23：42 - 進取投資者可考慮博油價相關投資

24：34 - 港股開市前市況速報

25：37 - ET個股推介：中海油 （00883）

29：30 - 觀眾問股：中移動 （00941） 走勢點睇？上望咩位？

31：24 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 長揸咩位買入？

33：54 - 港股開市初段市況速報

34：05 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 可否撈底？

38：14 - 觀眾問股：中、美、歐哪個情況最差？

41：30 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 22元有貨點睇？

42：58 - 觀眾問股：港交所 （00388） 380元持有2手點算？要適量溝貨？

46：07 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 12元之下可小注買入？

47：49 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 77元有貨可返家鄉嗎？

49：07 - 比亞迪 （01211） 200元初步打底 宜逢升減磅？

51：27 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 中綫可部署買入嗎？

53：18 - 觀眾問股：20大有沒有概念股可留意？

54：28 - 觀眾問股：新地 （00016） 上望多少？

56：04 - 港股開市初段市況速報

56：55 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄