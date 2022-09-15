【ET開市直擊】港股撈貨時機到未　中海油回購+吸北水可睇好？（附Time code）

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【AI股】商湯回應大幅度裁員傳聞 稱員工總數略有增長、業務正常發展
美國8月通脹超預期，美股周二應聲大瀉，港股受累跌穿萬九關，恒指收跌479點，報18847點，但港股似乎受北水追捧，北水錄49.6億元淨流入，創下半年以來單日最多，港股撈貨時機將到？中海油 （00883） 連續兩日回購，斥逾1.7億回購超過1700股，股價逆市收升逾2%，收報10.16元，錄得8.4億元北水淨流入，摩通睇好中海油回購可撐起股價，中海油值得睇高一綫？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股策略。
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00：20 - 港股今日焦點速覽
01：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：34 - 亞太股市早段市況速報
03：03 - 美國核心通脹回升令人擔心 工資上升是最大問題
04：48 - 美國通脹即使見頂 仍會繼續高企
05：02 - 憂11月加息0.75厘、12月加息0.5厘 未來2-3個月困擾美股
05：30 - 如美國聯儲局下周加息1厘 美股一定會波動
06：46 - 美股未算太淡 標指4300點已是短至中期頂部
07：02 - 美股未來3個月有兩大不明朗因素：加息力度速度高於預期、盈利展望下調
07：38 - 標指3600-3900點有支持 勿寄望美股大升支持港股
08：03 - 美股10月中之前會再跌兩成？
10：01 - 港股上日市況速覽+北水盤路
11：10 - 港股後市試18235點機會大 過程中或見反彈
12：21 - 料港股今年高低位已見 18235點未必跌穿
12：40 - 恒指已累跌逾3000點 短時間內有好消息會挾上反彈
13：37 - 港股會跌穿3月低位18235點的3大可能性
15：28 - 港股可否撈底？
18：46 - 現市況6大收息推介
20：53 - 油價準備見第二波升浪？或見100-105美元
22：49 - 油價回落至85-90美元可部署能源基金、F三星原油期 （03175） 、中海油 （00883）
23：42 - 進取投資者可考慮博油價相關投資
24：34 - 港股開市前市況速報
25：37 - ET個股推介：中海油 （00883）
29：30 - 觀眾問股：中移動 （00941） 走勢點睇？上望咩位？
31：24 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 長揸咩位買入？
33：54 - 港股開市初段市況速報
34：05 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 可否撈底？
38：14 - 觀眾問股：中、美、歐哪個情況最差？
41：30 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 22元有貨點睇？
42：58 - 觀眾問股：港交所 （00388） 380元持有2手點算？要適量溝貨？
46：07 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 12元之下可小注買入？
47：49 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 77元有貨可返家鄉嗎？
49：07 - 比亞迪 （01211） 200元初步打底 宜逢升減磅？
51：27 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 中綫可部署買入嗎？
53：18 - 觀眾問股：20大有沒有概念股可留意？
54：28 - 觀眾問股：新地 （00016） 上望多少？
56：04 - 港股開市初段市況速報
56：55 - 財經日誌提提你
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責任編輯：何美澄
欄名 : ET開市直擊