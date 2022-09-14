歐盟擬對石化企業 徵收暴利稅33%（第二版）

歐盟委員會主席馮德萊恩周三（14日）發表年度歐盟國情咨文，宣布歐洲應對能源價格飆升的具體計劃。馮德萊恩呼籲，歐盟成員國削減高峰時段用電量，並向能源企業徵收高達33%「暴利稅」，但未有提及為天然氣設置價格上限的措施。

（第二版更新暴利稅內容）

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馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周三於法國東部城市斯特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會發表年度國情咨文。她表示，自俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲天然氣及電力價格同創歷史新高。

馮德萊恩宣布，歐盟將深入且全面改革能源市場，消費者要從低成本的可再生能源中得益，就必須將天然氣價格與其在電費中的主導地位脫鉤。

歐盟首要任務是結束對俄羅斯天然氣依賴，強調從俄羅斯進口的天然氣從去年的40%，大幅下降至現時的9%，而天然氣儲存量亦遠超目標達到84%。歐盟將積極尋求可靠能源供應商，並加大對可再生能源及液化天然氣接收站投資。

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馮德萊恩宣布，向能源企業徵收「暴利稅」，估計可籌集1,400億歐元（約1.1萬億港元）資金，將用於幫助成員國支付高昂的能源開支。

歐盟提議，石油、天然氣、煤炭及煉油等石化企業，2022財年須就額外盈利支付高達33%「暴利稅」。核能、風力及太陽能電廠的電價，則限制在每度180歐元以下，相等於現時市價的不足一半。

此外，馮德萊恩呼籲成員國減少高峰時段用電量最少5%，以及為電力公司提供緊急信貸額度。然而，是次提案並無包括實施天然氣價格上限。

馮德萊恩稱，她同日將再次到訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談。她強調歐盟與烏克蘭同在，成員國會繼續向俄羅斯實施制裁，展示勇氣與團結。

歐盟成員國將仔細研究提議，冀在本月底之前達成協議。

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責任編輯：郭麗明