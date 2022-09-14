【新股IPO】萬物雲傳下周招股 集資8至9億美元

消息指，萬科企業（02202）旗下物業管理服務商萬物雲將於下星期進行簿記詢價並展開招股，預期集資約9億美元。萬物雲已於本月初通過上市聆訊；花旗、高盛及中信証券為聯席保薦人。

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萬物雲於今年首季合共錄得收入68.48億元人民幣，按年增長44.2%；首季股東應佔利潤接近3.12億元人民幣，按年增長10.7%。

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截至今年6月30日，萬物雲在社區空間居住消費服務方面，合約建築面積約9.3億平方米，簽約管理物業數目達4096個，在管建築面積約7億平方米，在管物業數目達3035個。而在商企和城市空間服務方面，截至2022年6月30日，綜合約建築面積約1.6億平方米，簽約管理項目總數達1929個，在管建築面積約1.4億平方米，在管項目數目達1706個。

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記者：張以正