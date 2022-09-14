【iPhone 14 Pro】小米主題開發者模仿新iPhone「動態島」功能　Twitter現示範影片

蘋果在iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max加入的「動態島」（Dynamic Island功能），是由硬件及軟件結合而成的創新技術，能即時調整變化顯示重要通知及活動等。在「動態島」出現後，外界亦有討論指Android陣營此後會否模仿蘋果做法，在旗下手機引進類似「動態島」功能。有小米主題開發者近日還在Twitter發布一段影片，展示搭載小米開孔屏幕的手機配上加入類似「動態島」的效果。

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據外媒《MacRumors》報道，該小米主題為Grumpy UI，並且是由Twitter用戶Vaibhav Jain發布該影片。不過，小米主題開發者提交後，不獲小米通過。

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事實上，早在9月8日（上周四），已有「米粉」在小米官方社群提出了有關建議，亦有2,241人（約佔64%）投票支持。小米官方也在9月9日（上周五）回覆，經評估後，暫不考慮推出類似功能。

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責任編輯：張寶燕

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