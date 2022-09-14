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【加密貨幣】南韓法院發布逮捕令 指控Terra創建人Do Kwon等人

環球政經 18:35 2022/09/14

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erra 平台和加密貨幣LUNA及穩定幣UST雙幣系統早前在 5 月時崩盤，在全球共造成400億美元損失兼拖累加密貨幣市場暴瀉。南韓南部地方法院周三（14日）發布針對 Terraform Labs 加密貨幣生態系統創建人權道亨（Do Kwon）等六人的逮捕令，指控相當人士違反資本市場規定。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

南韓檢察官辦公室表示，六人現今均位於新加坡。今年7月南韓檢察官亦曾突襲了 Terraform Labs 共同創辦人 Daniel Shin 的住所。 

加密貨幣LUNA及穩定幣UST雙幣系統以往曾達600億美元的資產總額，但在崩盤後2個貨幣均跌到近零的水平。


延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

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責任編輯：何珊如

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