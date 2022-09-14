【加密貨幣】南韓法院發布逮捕令 指控Terra創建人Do Kwon等人

erra 平台和加密貨幣LUNA及穩定幣UST雙幣系統早前在 5 月時崩盤，在全球共造成400億美元損失兼拖累加密貨幣市場暴瀉。南韓南部地方法院周三（14日）發布針對 Terraform Labs 加密貨幣生態系統創建人權道亨（Do Kwon）等六人的逮捕令，指控相當人士違反資本市場規定。



【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

南韓檢察官辦公室表示，六人現今均位於新加坡。今年7月南韓檢察官亦曾突襲了 Terraform Labs 共同創辦人 Daniel Shin 的住所。

加密貨幣LUNA及穩定幣UST雙幣系統以往曾達600億美元的資產總額，但在崩盤後2個貨幣均跌到近零的水平。



延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如