  • 33°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘

環球社會熱點 18:29 2022/09/14

分享：

分享：

上周駕崩的英女王伊利沙伯二世靈柩已運抵倫敦，周四（15日）起將一連四日開放西敏廳供公眾瞻仰靈柩。英方公布公眾瞻仰英女王靈柩的路線圖，有内閣官員警告有民眾恐要排隊長達30個鐘，才能進入西敏廳瞻仰靈柩。

【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣 【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的靈柩周三（14日）下午，將在英王查理斯三世（King Charles III）等王室成員護送下，運抵西敏廳。

根據英國政府同日公布的瞻仰靈柩排隊路線圖，路線全長超過4.5英里（7.2公里）。

民眾會由南華克公園（Southwark Park）一路開始排起，沿路經過倫敦塔橋（Tower Bridge）及倫敦橋（London Bridge），再越過蘭貝斯橋（Lambeth Bridge）。

排隊民眾一旦到達泰晤士河北側，就會將再轉向東邊進入西敏廳。

民眾入場需接受安檢，輪候者會獲發帶有編號的手帶，以便他們輪換期間暫時離隊使用附近的洗手間或購買飲品食物。

英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾 【下一頁】

政府社交媒體帳戶將定期更新人龍長度、預計輪換時間和關閉時間。整條路線均設有無障礙通道。民眾輪候期間可以飲食，但不准帶入西敏宮内。

英國政府預計會有多達75萬人排隊瞻仰英女王靈柩，料為英女王母親、伊利沙伯王太后（Queen Elizabeth TheQueen Mother）20年前去世後瞻仰靈柩人數的超過3倍。

數碼、文化、媒體及體育大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）表示，輪候時間或長達30小時，政府需要計劃應對前所未有的需求。

據悉，排隊民眾也需要一連站立數小時，甚至由於人龍不停移動，徹夜排隊也幾乎沒有時間坐下休息。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
今日
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接
今日
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接
法國新浪潮電影教父高達離世 曾影響王家衛等人
2022/09/13
法國新浪潮電影教父高達離世 曾影響王家衛等人
【英女王逝世】訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密
2022/09/13
【英女王逝世】訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
2022/09/13
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬

你可能感興趣

【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
今日 15:30
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接
今日 12:26
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接
法國新浪潮電影教父高達離世 曾影響王家衛等人
18:14 2022/09/13
法國新浪潮電影教父高達離世 曾影響王家衛等人
名人隕歿 皇室 查理斯 英女皇 英國 倫敦

下一篇文章

【新冠疫苗】日本下周開打二價疫苗 力爭日打百萬劑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月14日 時間18:00）
據報亞美尼亞向俄羅斯求援 共同抵禦阿塞拜疆
據報亞美尼亞向俄羅斯求援 共同抵禦阿塞拜疆
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
【英女王逝世】傳西班牙禁前國王出席國葬 因一原因被嫌棄
【英女王逝世】傳西班牙禁前國王出席國葬 因一原因被嫌棄
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款