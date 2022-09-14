【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘

上周駕崩的英女王伊利沙伯二世靈柩已運抵倫敦，周四（15日）起將一連四日開放西敏廳供公眾瞻仰靈柩。英方公布公眾瞻仰英女王靈柩的路線圖，有内閣官員警告有民眾恐要排隊長達30個鐘，才能進入西敏廳瞻仰靈柩。

【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣 【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的靈柩周三（14日）下午，將在英王查理斯三世（King Charles III）等王室成員護送下，運抵西敏廳。

根據英國政府同日公布的瞻仰靈柩排隊路線圖，路線全長超過4.5英里（7.2公里）。

民眾會由南華克公園（Southwark Park）一路開始排起，沿路經過倫敦塔橋（Tower Bridge）及倫敦橋（London Bridge），再越過蘭貝斯橋（Lambeth Bridge）。

排隊民眾一旦到達泰晤士河北側，就會將再轉向東邊進入西敏廳。

民眾入場需接受安檢，輪候者會獲發帶有編號的手帶，以便他們輪換期間暫時離隊使用附近的洗手間或購買飲品食物。

英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾 【下一頁】

政府社交媒體帳戶將定期更新人龍長度、預計輪換時間和關閉時間。整條路線均設有無障礙通道。民眾輪候期間可以飲食，但不准帶入西敏宮内。

英國政府預計會有多達75萬人排隊瞻仰英女王靈柩，料為英女王母親、伊利沙伯王太后（Queen Elizabeth TheQueen Mother）20年前去世後瞻仰靈柩人數的超過3倍。

數碼、文化、媒體及體育大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）表示，輪候時間或長達30小時，政府需要計劃應對前所未有的需求。

據悉，排隊民眾也需要一連站立數小時，甚至由於人龍不停移動，徹夜排隊也幾乎沒有時間坐下休息。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲