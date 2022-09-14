【理財智慧】 儲蓄就如搭車 目標、時間和效率要達到平衡

在不少人心目中，儲蓄是要「養成一個習慣」，因此是一個持之以恆的過程，當中過程也不容易。就如學習或健身一樣，稍有不留心或放鬆，便會很容易放棄。因此有專家將儲蓄比喻為「搭車」，當中要先作一個周祥的計劃，再考慮出發方案。

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目標為本

在之前提及的儲蓄方案，只提及不少專家或成功人士的建議的方案，從而達成「有效率的儲蓄」，甚至是如何用最短時間去達成計劃。但在儲蓄前要設立一個目標，因此有專家將此比喻為坐車。例如在搭車的時候，你都有一個預設的目的地，而預設的目的地便是你投資或儲蓄的目標，但當我們漫無目的去進行儲蓄，其實感覺很「虛無」，便會很容易放棄，因此要先有一個儲蓄目標。

效益為本

在考慮完目的地後，「如何去」成為我們另一個要考慮的事，例如前往深圳為例，可以利用高鐵或地鐵前往，當然費用和時間都有不同，每個人都有不同的考量。在儲蓄中，有分為長期與短期，如果是短期投資，即金錢大於時間，希望可以在一段較短的時間達成儲錢目標，可以考慮的投資產品要短期、變現性高和高風險 (因為儲蓄期短)，例如股票，雖然風險較高，但回報和流動性也較高。

時間為本

相反，有部分的讀者從小就未雨綢繆，可以用時間換取回報，即使是同一個儲蓄目標，但透過長時間分期投入，可以享受平均成本法帶來的好處，而市面上慢慢儲蓄而又低風險的產品不少，例如儲蓄保險或月供基金也是可以考慮的投資標。

最後，便是學習投資在自己身上，一直都提醒讀者要增值自己，以免自己與時代脫節。透過學習，可以為自己帶來額外的知識，甚至為自己提供更多的收入；同時，透過擴展自己的人際關係，也可能為自己的職場或副業提供更多的機會。

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記者：陳佳恩