【港交所 388】 野村看淡兼削目標價 港交所兩年來首次跌穿300元 收市險守心理關口

野村發表研究報告表示，維持對港交所（00388）「買入」投資評級，惟目標價由412.19元下調5.9%至388.02元。大市表現疫弱，港交所今日（14日）更曾跌穿300元心理關口，低見298元，為逾兩年來首次，最多跌3.5%，收報300.6元，跌2.7%，成交額12.6億元。

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野村報告指，因應港股現貨弱勢持續至第三季，預計今季港交所收入約42億元，相當於按年下降20%，但按季持平，較目前市場預期低9%，並料季內現貨股本證券業務勢頭持續疲軟，盈利將按年跌30%至23億元，但按季增長6%至23億元。該行料第三季EBITDA按年下降27%，EBITDA利潤率料按年下降6.2個百分點或上升3.5個百分點至72%。

大行予港交所投資評級及目標價﹕

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該行又指，由於第二季至8月31日的集資額較去年同期疲弱，預計今年第三季度的上市費用將按年下降22%至4.4億元，惟在經歷了充滿挑戰的上半年後，預料第三季的淨投資收益將恢復至近3億元。另一方面，該行將港交所今明財年的淨利潤預測分別下調7%和6%，對今明兩年港股日均交易額預測分別下調7%和8%，至1,290億元及1,450億元。

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記者：郭秀慧