  • 32°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所 388】 野村看淡兼削目標價 港交所兩年來首次跌穿300元 收市險守心理關口

股樓投資 18:56 2022/09/14

分享：

分享：

野村發表研究報告表示，維持對港交所（00388）「買入」投資評級，惟目標價由412.19元下調5.9%至388.02元。大市表現疫弱，港交所今日（14日）更曾跌穿300元心理關口，低見298元，為逾兩年來首次，最多跌3.5%，收報300.6元，跌2.7%，成交額12.6億元。

同場加映﹕【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

野村報告指，因應港股現貨弱勢持續至第三季，預計今季港交所收入約42億元，相當於按年下降20%，但按季持平，較目前市場預期低9%，並料季內現貨股本證券業務勢頭持續疲軟，盈利將按年跌30%至23億元，但按季增長6%至23億元。該行料第三季EBITDA按年下降27%，EBITDA利潤率料按年下降6.2個百分點或上升3.5個百分點至72%。

大行予港交所投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +9
    +8

該行又指，由於第二季至8月31日的集資額較去年同期疲弱，預計今年第三季度的上市費用將按年下降22%至4.4億元，惟在經歷了充滿挑戰的上半年後，預料第三季的淨投資收益將恢復至近3億元。另一方面，該行將港交所今明財年的淨利潤預測分別下調7%和6%，對今明兩年港股日均交易額預測分別下調7%和8%，至1,290億元及1,450億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
香港交易所（00388） 大行報告 EBITDA 香港交易及結算所有限公司 港股 買入 目標價

上一篇文章

【板塊追蹤】波羅的海乾散貨運指數連日升 航運股逆市抽升

下一篇文章

【加密貨幣】南韓法院發布逮捕令 指控Terra創建人Do Kwon等人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【賢行軼事@iM網欄】從曼聯重建學管理：球員的人生規劃和球會管理
【賢行軼事@iM網欄】從曼聯重建學管理：球員的人生規劃和球會管理
卓悅創辧人葉俊亨一家 遭入稟申請破產
卓悅創辧人葉俊亨一家 遭入稟申請破產
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
【中國經濟】中國世界工廠地位動搖 Google Pixel電話部分生產綫或移至印度
【中國經濟】中國世界工廠地位動搖 Google Pixel電話部分生產綫或移至印度
【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
曾淵滄：香港不跟足美國加息
曾淵滄：香港不跟足美國加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款