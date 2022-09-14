  • 33°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】九龍灣得寶花園跌穿400萬　3年勁蝕74萬

股樓投資 18:19 2022/09/14

分享：

分享：

九龍灣老牌上車屋苑得寶花園，再錄400萬元以下成交。利嘉閣鮑允中說，得寶花園H座中高層4室，實用253平方呎，一房間隔，本月初放盤，原叫價410萬元，終減價21萬元，以389萬元易手，實用呎價約15,375元。

資料顯示，原業主於2019年7月以463萬元購入上址，現帳面蝕74萬元，即約16%，若連使費計，相信實際蝕近百萬元。從代理提供的相片可見，單位需要花一筆錢翻新。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

談到近期市況，鮑允中稱，得寶花園本月暫錄2宗成交，平均實用呎價15,453元，而現時大約有89個放盤，叫價介乎410萬至765萬元。

同場加映【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 得寶花園 利嘉閣

上一篇文章

【加密貨幣】南韓法院發布逮捕令 指控Terra創建人Do Kwon等人

下一篇文章

【美股焦點】「新債王」料美股或再跌20% 建議買入長期美債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
卓悅創辧人葉俊亨一家 遭入稟申請破產
卓悅創辧人葉俊亨一家 遭入稟申請破產
【中國經濟】中國世界工廠地位動搖 Google Pixel電話部分生產綫或移至印度
【中國經濟】中國世界工廠地位動搖 Google Pixel電話部分生產綫或移至印度
【賢行軼事@iM網欄】從曼聯重建學管理：球員的人生規劃和球會管理
【賢行軼事@iM網欄】從曼聯重建學管理：球員的人生規劃和球會管理
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
曾淵滄：香港不跟足美國加息
曾淵滄：香港不跟足美國加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款