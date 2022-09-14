【有相睇】九龍灣得寶花園跌穿400萬　3年勁蝕74萬

九龍灣老牌上車屋苑得寶花園，再錄400萬元以下成交。利嘉閣鮑允中說，得寶花園H座中高層4室，實用253平方呎，一房間隔，本月初放盤，原叫價410萬元，終減價21萬元，以389萬元易手，實用呎價約15,375元。

資料顯示，原業主於2019年7月以463萬元購入上址，現帳面蝕74萬元，即約16%，若連使費計，相信實際蝕近百萬元。從代理提供的相片可見，單位需要花一筆錢翻新。

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談到近期市況，鮑允中稱，得寶花園本月暫錄2宗成交，平均實用呎價15,453元，而現時大約有89個放盤，叫價介乎410萬至765萬元。

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