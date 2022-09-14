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【串流平台加價】華納兄弟探索：HBO Max、Discovery+收費太平　為加價鋪路？

商業 18:02 2022/09/14

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HBO Max及Discovery+日後有機會加價。（法新社圖片）

串流平台競爭持續激烈，不少仍在處於虧蝕狀態。繼Disney+上月宣佈加價後，華納兄弟探索亦「放口風」，表示旗下HBO Max及Discovery+的收費過低，意味著日後亦有機會加價。

【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%

綜合外電報道，華納兄弟探索財務總監Gunnar Wiedenfels在電話會議中提到，基於平台內容的優勢，該企有足夠的加價空間。明年HBO Max與Discovery+將會合併為一項服務，計劃於年中在美國推出 HBO Max-Discovery+ 聯合服務，隨後將進入國際市場。

雖然該企尚未宣布如何為合併後的服務定價，但Gunnar Wiedenfels的發言反映了該企或會藉此機會加價。華納兄弟探索上月定下新的訂戶目標，期望2025年全球訂戶可達1.3億，更希望在2024年實施收支平衡，2025年底前實現10億美元利潤。

他又續指，華納兄弟探索不會不惜一切追求用戶增長，反而把盈利能力看得更重要，以擁有更大的定價權。

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責任編輯：葉泳珊

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