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【新冠疫苗】日本下周開打二價疫苗 力爭日打百萬劑

環球社會熱點 18:08 2022/09/14

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新冠肺炎Omicron病毒及變種肆虐全球，各國紛紛為民眾接種加強劑疫苗。日本厚生勞動省疫苗小組周三（14日）同意，下周二（20日）起為合資格民眾免費接種兩款同樣針對Omicron BA.1變種病毒的二價疫苗。

洛杉磯有猴痘患者離世 全美第二宗死亡個案 【下一頁】

因應新一波疫情，厚生勞動省周一（12日）批准使用分別由輝瑞（Pfizer）及Moderna開發，兩款針對Omicron BA.1變種的二價疫苗。

厚生勞動省疫苗小組周三表示，已接種第4針的60歲或以上長者及醫護人員，下周二起可免費接種二價疫苗。當局下月中亦擴大接種範圍，讓已接種兩劑疫苗、對上一次接種時間超過5個月的12歲或以上民眾接種二價疫苗。

新西蘭撤室內口罩令 僱主決定員工是否需打針 【下一頁】

政府計劃10月中前，向地方政府分配3,300萬劑二價疫苗，爭取下月至11月能夠每日接種超過100萬劑，目標是今年底前為所有合資格人士接種二價疫苗。

英國8月已批准成年人接種由Moderna藥廠開發的二價疫苗，成為全球首國。美國藥物管理局（FDA）月初亦批准使用兩款針對BA.4及BA.5變種的二價疫苗；南韓亦打算第4季起為民眾接種二價疫苗。

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責任編輯：郭麗明

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