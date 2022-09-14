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【零售餐飲】星巴克看好未來發展　擴新店升級設備

商業 18:37 2022/09/14

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美國星巴克日前宣佈一系列業務重整策略，並調高長期銷售預期。(法新社圖片)

美國星巴克日前宣佈一系列業務重整策略，並調高長期銷售預期，料全球及美國地區的每年同店銷售表現可增7%至9%。策略包括：擴展其忠誠客戶計劃內容、加速咖啡店營運效率如升級全新自動化設備，同時更新菜單項目。該企的冷飲咖啡類銷售佔比增加至全年訂單6成，而更多客人亦會透過使用手機應用程式或免下車櫃檯消費。

【航空業】波音接UPS貨機訂單　8月交付35架略遜Airbus

星巴克計劃在2023至2025財務年度內，於美國地區增開2,000間店舖，預計到2025財務年度終期全球將達到45,000間店舖。此前該企的長期預測預計至2023和2024年收入增長8%至10%，全球同店銷售額增長4%至5%。而受到通脹、中國封城、對其美國員工的投資等，曾暫停對2022財務年度的預測。

預料在2023財務年度，星巴克將投入約4.5億美元升級新設備，以簡化運營並加快服務速度。其將引入新式冷飲系統，可以大幅縮短製作時間，舉如莫卡星冰樂的製作時間可從86秒縮短到35秒，並已經在部份店舖測試。

傳統咖啡製作系統亦會精簡及改良冷泡製作，可望減少15%廢物，而於明年將投入新設備可在30秒內完成熱泡咖啡製作。其他食品製作亦會批量自動化，讓員工可跟客人有更多互動機會。另外，吸引消費者的忠誠客戶計劃亦將會擴展合作商戶，其他店舖消費亦可獲取計劃「星數」，預定10月會作發表。

就困擾多時的工會化問題，星巴克正改善員工的工作體驗及薪酬福利等。首席技術官Deb Hall Lefevr稱已為員工設計全新手機應用程式，可管理更表及薪酬，建立雙向溝通渠道。即將離任的CEO Howard Schultz表示，一系列改革將可望為公司帶來雙位數收入及每股收益增長，CEO職位已確定由Laxman Narasimhan出任，他將在10月加入公司至明年4月正式履新。

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責任編輯:王浩賢

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