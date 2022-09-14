▲ 【可持續發展】信和聯同海洋公園及archiREEF推「活化珊瑚行動」 料3年內重建20平方米人工珊瑚礁

信和集團及香港創新基金聯同香港海洋公園、本地初創企業archiREEF及香港富麗敦海洋公園酒店，推動香港首個跨界別合作的珊瑚保育計劃「活化珊瑚行動」（CORAL REEFStoration），透過採用archiREEF首創的3D打印赤陶製珊瑚礁盤，結合海洋公園的海洋生物保育經驗，把被拯救的本地珊瑚移植到本港的海床上，致力修復香港南部海域的珊瑚礁。活化珊瑚行動」將於香港南部海域深水灣進行生態研究調查，基於科學數據分析珊瑚棲息地環境的過去及現況，旨在重建原有珊瑚礁的面貌，復育本地珊瑚品種。

利用3D打印技術研發出赤陶土製成「珊瑚礁盤」

香港環保科技初創公司archiREEF與香港大學團隊合作，利用3D打印技術研發出赤陶土製成「珊瑚礁盤」讓碎落的珊瑚依附生長，給予牠們第二次存活的機會，這些人工珊瑚礁盤在海洋公園的珊瑚養殖設施，由專業護理團隊悉心培育，經過修復及保育的珊瑚碎片，將於適合情況下移植到深水灣的海底，並持續監測珊瑚的成長情况，預期未來三年內，所有珊瑚礁盤將能成功種植逾120棵被拯救的珊瑚碎片，重建20平方米的人工珊瑚礁，從而為更多本地海洋生物提供宜居之所。

▲ archiREEF聯合創辦人Dr David M. Baker (右) 向海洋公園公司主席龐建貽等人介紹。

同時，計劃將於海洋公園珊瑚養殖設施舉辦各類參觀及體驗活動，並安排大專學生實習計劃，讓巿民有機會認識珊瑚保育的背後故事。

月底招募100名8至13歲海洋愛好者

「活化珊瑚大使計劃」將於本月底開始招募100名8至13歲海洋愛好者，讓參加者認識珊瑚生態、珊瑚如何帶來豐富的海洋生物多樣性，以及珊瑚保育的基本知識，除由專家主持的網上珊瑚保育講座，各位大使亦可參觀海洋公園的「海洋奇觀」近距離觀賞珊瑚生態，並應用STEAM相關學科的知識和技能，構思於校園推廣珊瑚保育的訊息的活動。

香港富麗敦海洋公園酒店與archiREEF合作舉辦以珊瑚為主題的活動，包括珊瑚礁盤3D打印及珊瑚生態環境工作坊等，適合5至12歲小朋友，透過多元化創意活動，認識珊瑚對香港海洋保育和生物多樣性的重要性，並可分辨出香港主要的珊瑚品種，了解氣候變化對珊瑚的影響。

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編輯：陳韻妍