▲ 【大行看法】工銀國際：小心人民幣兌美元出現「貶值心魔」 料再貶值壓力有限

美國8月通脹超預期，雖然近期油價有所下跌，但住房、食品等價格持續上漲導致高企的通脹並出現實質性回落。工銀國際在報告上指，目前市場已經充分定價聯儲局9月FOMC會議加息75個基點，當下的强美元態勢也將被進一步固化，非美貨幣或將面臨普遍的貶值壓力。但該行預期，人民幣再貶值壓力有限，惟要小心「貶值心魔」出現的可能。

工銀國際指，今年以來，美元指數上漲13%，其他主要貨幣相對美元的雙邊匯率也大多出現急貶，人民幣兌美元匯率也接近7的整數關口，伹其貶值幅度已較其他貨幣少。

該行認為，在經濟增速回升、通脹可控、政策空間較足的多重加持下，人民幣匯率穩定仍具備較强物質基礎。同時，利差方面，儘管美聯儲鷹派加息仍在延續，但考慮到前期匯率變動已經部分消化了鷹派預期，人民幣後續貶值壓力相對有限。

只是，考慮到全球經濟環境漸趨複雜多變，市場主體和政策當局需警惕人民幣兌美元「貶值心魔」出現的可能。

長期而言，工銀指，中國經濟企穩復甦與堅持高水平對外開放雙管齊下，人民幣資産比較優勢仍在。目前，中國通脹壓力可控且經濟復甦路徑明確，在美元加息周期中人民幣資産有望突顯配置價值。

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編輯：袁諾曦