【美股焦點】「新債王」料美股或再跌20% 建議買入長期美債

美國8月消費者物價指數 （CPI）按年升8.3%，數據公布後，美股周二（13日）大跌。不過，有華爾街「新債王」之稱的Doubleline Capital創辦人Jeffrey Gundlach認為，美股可能會再下跌20%。

Jeffrey Gundlach接受外媒採訪時表示，標普500指數將跌至3000點，較周二收市3,932.69點，低近24%。

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他認為，聯儲局將在下周議息會議中，繼續加息0.75厘，但他較傾向只加息0.25厘，因為擔憂聯儲局太快加息會影響經濟。

Jeffrey Gundlach建議投資者可以買入長期美國國債，因其相信目前通縮的風險較過去2年高得。他亦持有有歐洲股票，並計劃在美元指數跌穿200日均線時買入新興市場股票。

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責任編輯：黃苑筠