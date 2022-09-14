港甲廈空置樓面再創新高　過去3年948間企業削租用樓面

據世邦魏理仕最新研究報告顯示，本港甲級寫字樓需求持續疲弱，截至2022年3月的三年，香港共有948間企業（佔所有甲級寫字樓租戶的9.5%），縮減租用甲級寫字樓空間，令空置情況愈來愈嚴重，截至今年8月，甲級寫字樓空置樓面已升至1,130萬平方呎，創歷史新高。不過，該行認為，一旦旅遊限制解除，跨國公司和中資公司將推動需求，預期寫字樓需求增長溫和。

報告顯示，在2019年3月至2022年3月期間，很多行業減少租用寫字樓，其中甲級寫字樓租用面積減少230萬平方呎，跌至7,300萬平方呎。不過，世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平強調，香港沒有出現撤資潮，而且有行業在逆市擴充，以淨擴充面積計，增幅最多行業為政府部門及醫療行業，兩者期內租用面積新增約70.74萬平方呎。

該行辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩預計，今年甲級寫字樓租金最多跌5%，而明年則料再跌5%至10%。

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