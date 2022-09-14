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【中概股風波】 傳美國PCAOB檢查員本周抵港 羅兵咸永道及畢馬威協助查數 料首批包括阿里及百勝中國

股樓投資 17:38 2022/09/14

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據外媒報道，羅兵咸永道及畢馬威是首批協助美國監管機構檢查中概股審計工作的會計師事務所。與此同時，有消息指，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）檢查人員最快於本周抵達香港，開始檢查在美國上市的中國公司的審計底稿。

同場加映﹕【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

據報道指，美國監管機構早前已選定阿里巴巴（09988）、網易（09999）、百度集團（09888）、京東集團（09618）及百勝中國（09987）等作為首批接受審計底稿檢查的企業。報道引述知情人士指，當局將為每間公司的審計檔案分配一個小組，審查最近一個財年的財務文件、內部控制系統，並採訪所屬核數師等。

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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報道又指，到時美方人員需要判定他們是否獲得足夠的資料，以認定中國公司合規。而德勤、羅兵咸永道、安永和畢馬威等會計師事務所已安排小組應對美方到場檢查，但在防疫隔離要求，尚未清楚PCAOB官員是否會獲豁免香港3日酒店檢疫以及隨後4日的居家醫學監測。

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記者：郭秀慧

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百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES） 港股 京東（美：JD） 阿里巴巴 審計

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