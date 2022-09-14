【國際科技】外購成本太高！ 通用汽車自駕部門Cruise成功自研車用晶片

通用汽車（美：GM）周二（13日）對外透露，旗下旗下自駕部門Cruise已成功研發自駕車車用晶片，計劃在2025年前部署，有望減低成本及擴大銷量。

Cruise 硬體工程負責人Carl Jenkins 對外表示，兩年前公司曾在一家知名供應商採購圖形處理器（Graphics Processing Unit），但因採購量少，無法談判價格，故決定自主研發客製化晶片，「掌握自己的命運」，以減低購買成本。



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Cruise 執行長 Kyle Vogt 周一 (12 日) 表示，目前公司成功研發4款晶片，包含一款運算晶片「Horta」、一款負責處理感測器數據的晶片「Dune」。第三款應用於雷達的晶片則未命名，剩下一款將會在之後公布。新研發的晶片將會為旗下的下全電動自駕車款「Cruise Origin」提供動力，望能推動個人自駕車普及化。

Cruise 晶片開發負責人 Ann Gui 透露，由於「Horta 晶片」是Cruise 2年前啟動開發作業時所能使用的，所以該晶片是基於 Arm 處理器架構。Gui隨亦後補充，Cruise 正與亞洲一家晶片商合作，製作新研發晶片的量產作業，但並未有透露公司名稱。

但美國資訊科技研究顧問公司Gartner 的分析師 Gaurav Gupta 表示：，如今有不少汽車製造商試圖自主研發晶片及系統以增加產品開發及對供應鏈的掌握度，但因為研發不容易，成功與否則是另外一件事。



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責任編輯：何珊如