【內險股】平保首8月保費收入按年增2.1%、人保增一成　一文看清其他內險股收入

▲ 一文看清其他內險股收入

內險股陸續公佈8月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 8月份保費收入 首8月保費收入 億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅 國壽 （02628） 358.0 +1.1% 5054.0 +0.2% 平保 （02318） 565.5 +4.3% 5427.5 +2.1% 人保 （01339） 364.3 +0.4% 4524.6 +9.9% 太保 （02601） 263.2 -1.0% 2909.4 +7.1% 眾安在綫 （06060） 27.2 +34.9% 156.5 +7.0% 新華保險 （01336） 89.0 -1.2% 1211.0 +10.2%

1至8月期間累計保費收入約為5054億元，按年增0.22%，8月單月保費收入為358億元，按年增1.1%。

1至8月期間累計保費收入約為5427億元，按年增2.1%，8月單月保費收入為565億元，按年升4.3%。累計今年首8個月，平安產險收入1953.48億元，按年升11.6%；平安壽險收入3237.52億元，按年跌2.5%。

1至8月期間累計保費收入約為4524.6億元，按年增約一成，8月單月保費收入為364.3億元，按年增0.4%。人保壽險首8個月保費收入782.83億元，按年升7.3%；人保財險首8個月保費收入3402.47億元，按年升9.8%。

1至8月期間累計保費收入約為2909億元，按年增7.1%，8月單月保費收入為263.2億元，按年少約1%。太保子公司太平洋壽險首8個月累計保費收入為1729.56億元，按年增長3.9%；太平洋財險保費收入為1179.86億元，按年增長12.2%。

1至8月期間累計保費收入約156.46億元，按年升7%。8月單月保費收入為27.2億元，按年升34.9%。

1至8月期間累計保費收入約為1210.96億元，按年增10.15%，8月單月保費收入為88.95億元，按年跌1.2%。

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記者：宋佩恩、余倩敏