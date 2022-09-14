【內險股】國壽首8月保費收入按年增0.2%、平保增2.1%　一文看清其他內險股收入

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【ET開市直擊】港股撈貨時機到未 中海油回購+吸北水可睇好？（歡迎觀眾問股）
內險股陸續公佈8月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：
|內險公司
|8月份保費收入
|首8月保費收入
|億元人民幣
|變幅
|億元人民幣
|變幅
|國壽 （02628）
|358.0
|+1.1%
|5054.0
|+0.2%
|平保 （02318）
|565.5
|+4.3%
|5427.5
|+2.1%
|新華保險 （01336）
|89.0
|-1.2%
|1211.0
|+10.2%
1至8月期間累計保費收入約為5054億元，按年增0.22%，8月單月保費收入為358億元，按年增1.1%。
1至8月期間累計保費收入約為5427億元，按年增2.1%，8月單月保費收入為565億元，按年升4.3%。累計今年首8個月，平安產險收入1953.48億元，按年升11.6%；平安壽險收入3237.52億元，按年跌2.5%。
1至8月期間累計保費收入約為1210.96億元，按年增10.15%，8月單月保費收入為88.95億元，按年跌1.2%。
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記者：宋佩恩