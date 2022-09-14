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【內險股】國壽首8月保費收入按年增0.2%、平保增2.1%　一文看清其他內險股收入

股市 18:46 2022/09/14

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一文看清其他內險股收入

內險股陸續公佈8月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 8月份保費收入 首8月保費收入
億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
國壽  （02628） 358.0 +1.1% 5054.0 +0.2%
平保 （02318） 565.5 +4.3% 5427.5 +2.1%
新華保險  （01336） 89.0 -1.2% 1211.0 +10.2%

重溫7月內險數，可閱覽【上一頁】

國壽  （02628）

1至8月期間累計保費收入約為5054億元，按年增0.22%，8月單月保費收入為358億元，按年增1.1%。

平保 （02318）

1至8月期間累計保費收入約為5427億元，按年增2.1%，8月單月保費收入為565億元，按年升4.3%。累計今年首8個月，平安產險收入1953.48億元，按年升11.6%；平安壽險收入3237.52億元，按年跌2.5%。

新華保險  （01336）

1至8月期間累計保費收入約為1210.96億元，按年增10.15%，8月單月保費收入為88.95億元，按年跌1.2%。

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記者：宋佩恩

 

港股 保險公司 人壽保險 新華保險（01336） 中國人壽（02628）

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