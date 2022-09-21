【內險股】中再首8月保費收入按年增6.2%、太平增2%　一文看清其他內險股收入

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【中國清零】中國歐盟商會：中國國門緊閉、考慮轉陣地歐企數目新高 外交部：中國防疫最經濟
內險股陸續公佈8月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：
|內險公司
|8月份保費收入
|首8月保費收入
|億元人民幣
|變幅
|億元人民幣
|變幅
|國壽 （02628）
|358.0
|+1.1%
|5054.0
|+0.2%
|平保 （02318）
|565.5
|+4.3%
|5427.5
|+2.1%
|人保 （01339）
|364.3
|+0.4%
|4524.6
|+9.9%
|太保 （02601）
|263.2
|-1.0%
|2909.4
|+7.1%
|中國太平 （00966）
|116.3
|+8.1%
|1344.5
|+1.6%
|中再保險 （01508）
|36.7
|+12.7%
|319.7
|+6.2%
|眾安在綫 （06060）
|27.2
|+34.9%
|156.5
|+7.0%
|新華保險 （01336）
|89.0
|-1.2%
|1211.0
|+10.2%
1至8月期間累計保費收入約為319.67億元，按年增6.16%，8月單月保費收入為36.74億元，按年增12.73%。
今年頭8個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1344.47億元，按年增1.55%，8月單月保費收入為116.3億元，按年增8.13%。
當中太平人壽首8月累計錄1099.04億元，按年增0.6%；太平財險首8月累計錄191.54億元，按年增3.4%。
1至8月期間累計保費收入約為5054億元，按年增0.22%，8月單月保費收入為358億元，按年增1.1%。
1至8月期間累計保費收入約為5427億元，按年增2.1%，8月單月保費收入為565億元，按年升4.3%。累計今年首8個月，平安產險收入1953.48億元，按年升11.6%；平安壽險收入3237.52億元，按年跌2.5%。
1至8月期間累計保費收入約為4524.6億元，按年增約一成，8月單月保費收入為364.3億元，按年增0.4%。人保壽險首8個月保費收入782.83億元，按年升7.3%；人保財險首8個月保費收入3402.47億元，按年升9.8%。
1至8月期間累計保費收入約為2909億元，按年增7.1%，8月單月保費收入為263.2億元，按年少約1%。太保子公司太平洋壽險首8個月累計保費收入為1729.56億元，按年增長3.9%；太平洋財險保費收入為1179.86億元，按年增長12.2%。
1至8月期間累計保費收入約156.46億元，按年升7%。8月單月保費收入為27.2億元，按年升34.9%。
1至8月期間累計保費收入約為1210.96億元，按年增10.15%，8月單月保費收入為88.95億元，按年跌1.2%。
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記者：宋佩恩、余倩敏