【英女王逝世】哈里或推遲出版自傳 加入祖母逝世章節

據報英國哈里王子自傳將於今年11月出版。有王室作家指雖然英女王伊利沙伯二世於上周逝世，哈里仍堅持要在年底如期出版自傳，否則將控告出版商違約。但英媒引述消息指，哈里打算將自傳推遲至明年出版，並加入英女王逝世章節。

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曾為哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan Markle）撰寫傳記的王室作家鮑爾（Tom Bower）周二（13日）透露，消息人士告知他，為哈里出版自傳的企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）因應英女王逝世，正考慮是否推遲自傳出版日期。

據悉，哈里堅持要在11月如期出版自傳，否則出版商將面臨違約。

鮑爾認為哈里與梅根需要依靠自傳的稿費與賣書收益，以及拍攝Netflix紀錄片作為收入來源，而且兩人亦自以為他們做法絕對無錯。

但接近哈里的消息人士否認鮑爾說法；至於企鵝蘭登書屋早前亦布佈，哈里會把賣書收益全數捐予慈善機構。

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外媒引述出版商消息人士指，哈里自傳可能推遲至明年出版，方便哈里王子有更多時間撰寫英女王逝世的章節，指出版商不希望書本出版一刻已經過時，亦讓哈里有機會反思對父親的看法。

王室事務評論員菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）指，即使哈里於書本增加一章討論英女王逝世，但出版自傳根本並不明智，呼籲哈里重新考慮希望如何被公眾看待，特別是父親查理斯三世新繼任英國君主。

據悉，其餘英國王室成員無權預覽哈里回憶錄的内容。菲茨威廉斯稱哈里現時不適合發表任何有爭議的內容，認為出版自傳會摧毀與家人和解的機會，強調哈里「到時就無得返轉頭」。

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責任編輯：郭麗明