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英國研究警告 過百萬人10月起或拒交電費

環球社會熱點 17:25 2022/09/14

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英國政府下月料會提高能源價格上限，早前有組織要求降低能源價格，否則將發起拒交電費行動。相關網站訪問人數已達150萬人次，有研究指情況令人憂慮，屆時或有逾百萬人響應行動拒繳電費。

歐盟料徵能源利潤稅 助應對高昂開支 【下一頁】

英國組織「Don’t Pay UK」早前在網上發起聯署行動，要求政府將電費降低至可負擔水平，否則將於10月起拒交電費，惟組織指要獲100萬名民眾簽署支持才採取行動。

相關聯署網站瀏覽人數急增，由7月的22.5萬人次激增至上月的150萬人次。瀏覽網站次數最多的地區包括雪菲爾（Sheffield）、利茲（Leeds）、伯明翰（Birmingham）及布里斯托（Bristol）。

英企AskGamblers.com分析數據，警告生活成本劇增為民眾帶來壓力，令民眾參與拒繳費用的動力增加。相關網站瀏覽人數在1個月內，激增近6倍是一個警號，顯示能源價格或超出數百萬人的能力負擔範圍。

該公司建議民眾和能源供應商商討對策，取代集體拒繳電費行動。

歐盟拒對俄氣價格封頂 同意開徵能源暴利稅 【下一頁】

惟「終結能源貧窮聯盟」（End Fuel Poverty Coalition, EFPC）估計，英國今年冬天將有690萬戶家庭陷於燃料貧窮狀態，按年大增230萬戶。

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責任編輯：李俊儀

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