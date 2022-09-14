  • 33°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國通脹】Cathie Wood：聯儲局加息以降通脹 是一個錯誤政策

環球政經 17:08 2022/09/14

分享：

分享：

「科技女股神」、Ark Invest創辦人Cathie Wood警告，聯儲局加息以降低通脹的政策，是一個錯誤。比起通脹，她更擔心出現通縮問題。

美國8月消費者價格指數（CPI）按年升8.3%，高過預期，通脹壓力未緩和，令美股周二（14日）大跌。

Cathie Wood表示，CPI是滯後的經濟數據，商品價格和運費下降以及金價穩定表明，將通脹推高至40年高位的供應鏈問題正在緩和。同時，她指出美國經濟可能陷入衰退，這將降低物價壓力。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

Cathie Wood說，聯儲局加息以壓制通脹，將被證明是一個錯誤。佢認為現在的環境與1980年代初期不一樣，當時聯儲局同樣採取激烈進的加息步伐以抗通脹。但比起通脹，她反而更擔心通縮。

延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 拜登 美股 美國 通脹 CPI 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

周大福母企收購佐丹奴告吹 稱會繼續協助業務發展

下一篇文章

黃竹坑站晉環加推　開放式單位折實價886.9萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

曾淵滄：香港不跟足美國加息
曾淵滄：香港不跟足美國加息
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
【中國經濟】中國世界工廠地位動搖 Google Pixel電話部分生產綫或移至印度
【中國經濟】中國世界工廠地位動搖 Google Pixel電話部分生產綫或移至印度
卓悅創辧人葉俊亨一家 遭入稟申請破產
卓悅創辧人葉俊亨一家 遭入稟申請破產
【賢行軼事@iM網欄】從曼聯重建學管理：球員的人生規劃和球會管理
【賢行軼事@iM網欄】從曼聯重建學管理：球員的人生規劃和球會管理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款