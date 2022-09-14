【美國通脹】Cathie Wood：聯儲局加息以降通脹 是一個錯誤政策

「科技女股神」、Ark Invest創辦人Cathie Wood警告，聯儲局加息以降低通脹的政策，是一個錯誤。比起通脹，她更擔心出現通縮問題。

美國8月消費者價格指數（CPI）按年升8.3%，高過預期，通脹壓力未緩和，令美股周二（14日）大跌。

Cathie Wood表示，CPI是滯後的經濟數據，商品價格和運費下降以及金價穩定表明，將通脹推高至40年高位的供應鏈問題正在緩和。同時，她指出美國經濟可能陷入衰退，這將降低物價壓力。

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Cathie Wood說，聯儲局加息以壓制通脹，將被證明是一個錯誤。佢認為現在的環境與1980年代初期不一樣，當時聯儲局同樣採取激烈進的加息步伐以抗通脹。但比起通脹，她反而更擔心通縮。

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責任編輯：黃苑筠