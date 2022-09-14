▲ 【解碼｜美國加息】美國8月CPI高達8.3%、大行料美息明年初見4.5厘 核心CPI於2024年底前難回到2%

美國8月消費物價指數（CPI）按年升8.3%，剔除能源食品的核心CPI按月增0.57%，按年增6.3%，兩者均高於預期。中金公司 （03908） 報告認為，儘管近期油價下跌對通脹起到降溫作用，但其他價格續上漲，使核心通脹表現強勁，相信通脹超出預期或使聯儲局9月加息0.75厘，核心CPI按年增速在2024年底前可能難以回到2%。

中金指，為對抗通脹，聯儲局或加息至介乎4至4.5厘，此後不再大幅加息，但也不會很快減息，預計未來6至12個月美國貨幣政策將維持從緊態勢。資本市場方面，該行認為美國「股債雙殺」或未結束，美元或維持強勢，離「市場底」可能還有很長距離。

美國通脹黏性較強因受兩個「螺旋」支持

中金解釋，今輪美國通脹黏性較強，因同時受到兩個「螺旋」支持：勞動力短缺、勞動生產率增速下降帶來的「工資—通脹」螺旋，以及美國產業集中度提升、企業定價權提高帶來的「利潤—通脹」螺旋。兩個螺旋作用下，美國通脹持續性得以增強，聯儲局要想控制住通脹，需打破這兩個正反饋，而這需要採取比以往力度更大、持續更久的貨幣緊縮。對此，鮑威爾已在Jackson Hole會議上表明態度，將加息進行到底將是「難而正確的事」。

中金料美國出現滯脹式衰退

資本方面，中金認為，今輪美國經濟下行周期的終局可能是滯脹式衰退。這類衰退的主要矛盾在於通脹，而非通縮，即使進入衰退，聯儲局或也不會很快減息。由此帶來的結果是美債收益率更遲見頂，美股磨底時間更久，美元維持強勢。故認為美國「股債雙殺」或未結束。美國通脹數據公布後，美股三大指數大跌，美債收益率跳升，美元反彈，如此的表現可能也是未來一段時間美國資本市場的新常態。

高盛：12月加息預測由25點子上調至50點子

高盛發表報告，將對聯儲局12月會議的預測，提高到加息50點子，此前預計屆時僅加息25點子。該行現預計在9月加息75點子，然後在11月和12月加息50點子，這將使聯邦基金利率在年底前達到4厘至4.25厘。

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編輯：胡學能