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黃竹坑站晉環加推　開放式單位折實價886.9萬起

股樓投資 16:59 2022/09/14

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由港鐵（00066）及路勁（01098）合作發展、位於黃竹坑站上蓋的晉環，公布第6號價單，涉及80伙，涵蓋開放式至四房間隔，實用面積由290平方呎起，至最大1,218平方呎，其中開放式單位買家，最高可享樓價21.7%之折扣，折實入場價由886.9萬起。 

值得留意的是，今次發展商提供的折扣不一，購買開放式單位的買家，最高可享樓價21.7%之折扣，而購買一房、兩房、四房單位之買家，最高折扣則為樓價18%。整批單位而言，折實價由886.9萬元起，至最貴5,097.7萬元，折實呎價則約30,167至42,743元 

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，撇除景觀、樓層、座向等因素，今批單位是原價加推，而晉環迄今累售624伙，並已取得入伙紙，將於明天開放現樓示範單位予公眾預約參觀。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 晉環 黃竹坑 路勁 港鐵

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