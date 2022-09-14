【新股IPO】富衛招股書預告今年恢復淨虧損　東南亞市場首季貢獻逾半新業務價值

▲ 富衛招股書預告今年恢復淨虧損。

李澤楷旗下保險公司富衛集團（FWD）再向聯交所遞交上市申請。富衛初步招股書顯示，集團以東南亞市場為定位，2021年及截至2022年3月31日止首3個月，東南亞市場貢獻集團超過50%的新業務價值。另外，集團已在招股書中預告，今年全年會恢復淨虧損狀況。

招股書引述數據指，按個人新業務計，富衛去年在東南亞市場排名第5，2021年的市場份額為4.7%。 頭4位分別是保誠、友邦、大東方及宏利。

集團今年首3個月總收益為27.3億美元，按年跌10.6%；淨虧損1.01億美元，去年同期則錄淨利潤1.06億美元。集團預告，今年全年會恢復淨虧損狀況，並可能於未來期間錄得淨虧損，因公司繼續擴大業務規模及影響力並產生相關成本。

港澳上半年新業務價值升幅約半成

富衛解釋，今年將不會錄得因實際及假設長期投資回報之間的差額而產生的收益。集團將繼續專注通過新業務增長以實現規模、增強保障組合，以及通過切合所需的方案，提高新業務價值利潤率，以改善其財務及營運表現。

至於作為重要指標盈利能力指標的新業務價值，按固定匯率計，集團上半年增長24.6%至4.06億美元。按市場劃分，泰國及柬埔寨是集團重要市場，上半年新業務價值升26%至1.44億美元；香港及澳門期內新業務價值則增4.9%至1.03億美元。

成本方面，富衛提到國際財務報告準則（IFRS）第17號的實施成本屬重大，惟有關準則的實施今年將大致完成，預期於今年之後將不會產生重大成本。集團又預期，隨著完成收購業務的整合，整合成本將於2023年前大致消除。

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記者：余倩敏