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【理財智慧】 年輕人最忽視的消費陷阱 分期付款的糖衣包裝

理財智慧 22:36 2022/09/14

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最近蘋果公司又宣布推出新手機，已經在社交媒體與討論區引起討論，雖然不少人認為新產品毫無新意，當然但也有不少人都指會「入坑」。在網上已經出現不少「邊張卡最抵」和「免息分期」等帖文，但其實我們在不知不覺間，「分期付款」早已成為糖衣陷阱。

同場加映:【青姐話】大市向下走 見好要識收

Buy now, pay later

現時申請信用卡的門檻愈來愈低，只需一個住址證明便可以申請一張信用卡，更甚是可以在無任何資產證明下，也可以有幾千到幾萬元的信用額度，對於年輕人而言是一個「唾手可得」的消費中介。由於電子消費會變得更「便捷」，隨便一部手機便可以進行購物，在購物後也可透過應用程式也可以設定分期，變相正在鼓勵消費。

疫情下分期爆煲

在新冠疫情的拖累下，全球的經濟都受到衝擊，不少人的生計都受到影響；加上息率上升以致貸款的利息增加，在兩樣負面的因素影響下，導致借貸成本也增加。在這樣的情況下，市場上也出現不少「銀主」的產品，例如汽車和房屋等。

分期的手續費

當你透過信用卡去申請分期時，特別是虛擬銀行，他們大多會利用一個低息去鼓勵借貸，但往往「暗藏陷阱」，例如可能只限頭幾年才有低息貸款、長期貸款息口不低，例如有部分的貸款設有封頂利率，但指標的H和P 也是可變的，同樣地，現時部分也要求支付貸款手續費。

在年輕的投資者而言，隨著網上消費和信用卡越趨方便，可能不知不覺都會出現「洗大咗」情況，甚至因為「分期付款」和借款的門檻降低，以致不知不覺間誤入分期的陷阱。因此，作為精明的投資者應該在消費前停一停諗一諗，是需要還是想要而己。

 

同場加映:【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

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記者：陳佳恩

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網上購物 電子支付 疫情 產品 經濟 借貸 信用卡 免息分期 消費陷阱

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