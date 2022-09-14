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【MPF】駿隆：8月港股基金為淨流入最高資產類別　年初至今表現最佳成份基金回報僅0.5%

股市 16:36 2022/09/14

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駿隆：8月港股基金為淨流入最高資產類別

駿隆公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首3位依次為宏利（26.9%）、滙豐（17.8%）及永明（11.1%）。過去12 個月，宏利（+0.46%）及永明（+0.33%）錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐（-0.19%）市佔率則下滑最多。

駿隆集團執行董事王玉麟分析指，混合型資產基金市場連續3個月錄得淨資金流出，成員於8月有約7億港元資金流出混合型資產基金市場，約有2億和5億港元分別流入至股票基金和債券和貨幣市場。2022年8月的香港股票（包括主動型和保守型）基金為淨流入最高的資產類別，而大中華及環球股票基金分別為非混合型資產淨流出最高的資產類別。

至於年初至今3大表現最佳強積金成份基金，依次分別是「交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金」、「信安強積金計劃 800 系列信安資本保證基金 - D 類單位」，以及「東亞（強積金）行業計劃東亞 （行業計劃） 強積金保守基金」，前者期內回報為0.51%，後兩者期內升幅為0.09%。

年初至今3大表現最差成份基金，依次分別是「宏利環球精選（強積金）計劃宏利 MPF 歐洲股票基金」、「萬全強制性公積金計劃美國股票基金」，以及「我的強積金計劃我的中國股票基金」，年初至今虧損介乎27.2%至34.1%。

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記者：余倩敏

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