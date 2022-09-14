【遊戲審批】 共73款國產網絡遊戲獲批 騰訊、網易終於有份 惟騰訊再跌穿300元

國家新聞出版署公布新一批遊戲版號，終於出現騰訊控股（00700）旗下公司及網易（09999）遊戲。不過未見沖喜股價，騰訊再度失守300元關口，低見299元，最多跌1.9%，收報299.6元，仍跌1.7%，成交額54.1億元；網易跌2.1%，收報136.3元，成交額5.4億元。

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內地發布9月國產網絡遊戲審批，為今年第5次發放遊戲版號，共73款遊戲獲批，為重啟審批版號以來最多。而且今次獲批版號的遊戲中，兩大行業巨頭騰訊及網易終於榜上有名，為今年4月國產遊戲版號恢復發放以來收獲的首個遊戲版號。

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是次獲批版號的遊戲，包括網易的《全明星街球派對》、騰訊旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的教育遊戲《健康保衛戰》、心動公司（02400）的「模擬江湖」，以及中手游（00302）的「鎮魂街：天生為王」。

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記者：郭秀慧