▲ 【解碼｜體育用品】高盛剖析看好特步三大理由 初予「買入」評級、潛在升幅達三成

體育用品股特步 （01368） 為安踏 （02020） 、李寧 （02331） 後第三大的體育品牌，高盛指，公司自2018年重新增加市佔率，由2017年的4.4%增至去年達4.6%，今年更增至5.8%，認為公司擁有競爭力、重組後執行力提升、多元品牌策略奏效等三大利好，初予「買入」評級，目標價為13.7元，潛在升幅達31.7%。

特步今日收報10.38元，跌1.7%。

高盛指，喜好特步重新定位為大眾專業跑步類別，其產品組合形成生態圈，而且其產品較李寧和安踏性價比更高，有助打入三、四線城市，認為可等待更多證據去顯明公司的可持續的高質量增長，以及新品牌貢獻能力。該行預料特步將於2021至2024年收入和盈利年均複合增長（CAGR）各為22%，意味至2024年公司市佔率達6%。

再者，由於公司股價自高位回落近30%，該行料公司今、明預測市盈率分別為20倍和16倍，較同行的26倍和21倍為低，認為風險回報吸引。

另外，該行看好體育用品行業，相信政府政府利好，促使行業結構性轉型，同樣看好李寧和安踏，認為李寧營運能力高且可搶佔市佔率，而安踏長期證明多元品牌能力，以及在下半年低基數效應下，盈利料可錄得高增長。

相關文章：

【業績｜體育用品股】特步再插13% 中期多賺38%至5.9億人幣 管理層：特步兒童全年銷售增長料不少於50%（第二版）

【配股潮】特步跌逾4%曾失配售價 控股股東折讓8.5%配售8000萬股 套現10.16億元

【體育用品股】特步：重點拓展童裝業務 國策釀新賽道

編輯：姚卓然