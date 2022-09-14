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卓慧思擬推翻約翰遜反垃圾食品措施 減民眾通脹壓力

環球社會熱點 16:45 2022/09/14

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新任首相卓慧思致力解決高通脹危機，有指她打算撤銷前朝打撃垃圾食品的措施，包括重新容許不健康的零食商品陳列於收銀處，以及允許這類食品進行「買一送一」促銷等，希望減輕消費者應對通脹的壓力。

美食品貴逾一成創43年來新高 雞蛋升幅近4成 【下一頁】

前首相約翰遜（Boris Johnson）2020年宣布，今年實施打擊零食、Pizza、蛋糕、糖果和甜品等垃圾食品。措施包括立法禁止高脂、高糖、高鹽食品「買一送一」促銷活動、禁止電視在晚上9點前播放垃圾食品廣告、限制網絡廣告及促銷等。

因應通脹飆升及生活成本壓力，約翰遜5月宣布將上述措施推遲最少一年。至於禁止商家將不健康的零食商品，陳列於收銀處、商店入口及走廊兩端等顯眼位置附近的做法，會如期今年10月起生效。

《衛報》引述消息人士指，首相卓慧思（Liz Truss）計劃放寬對垃圾食品的監管，從而減輕企業負擔。消費者也可以較低價格購買這類食品，有助他們度過生活成本危機。

財政部已下令審視所有針對不健康食品的限制，不排除廢除所有反肥胖政策。

英國7月薪酬錄增長 仍大幅落後通脹 【下一頁】

據悉，衛生及社會關懷部亦會研究，究竟是否撤銷要求食肆和咖啡店餐牌必須列明食品卡路里的措施，甚至重新審視4年前開始徵收的「糖稅」（sugar tax）。

消息人士指健康改善和差異辦公室官員，對卓慧思考慮放棄打擊垃圾食品感到震驚。

由50個健康非牟利機構及醫療組織組成的Obesity Health Alliance亦對此深感擔憂，認為徹底推翻前任政府的政策浪費時間及金錢，而且有關措施已正式被納入法律。Obesity Health Alliance稱，打撃垃圾食品措施受公眾歡迎，亦有助民眾作出更健康的選擇。

英國有近三分之二的人有肥胖或超重問題，國民保健服務（NHS）每年花費61億英鎊（552.5億港元）治療與肥胖相關的健康問題。

卓慧思於競選期間已承諾，一旦當選將廢除所有反肥胖政策。她上月向《每日郵報》表示，民眾希望政府建設良好道路、鐵路服務、寬頻網絡、減少國民保健服務（NHS） 等待時間等，而不想政府告訴他們要吃甚麼。

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責任編輯：郭麗明

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