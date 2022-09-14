【富裕人口】全球百萬富翁數目排名 紐約以逾34萬排榜首 香港百萬富翁數目按年下跌14%

根據投資諮詢公司Henley & Partners最新發佈的《亨利全球公民報告》顯示，美國在全球百萬富翁人數最多的20個城市中佔主導地位，其中紐約以超過34萬名百萬富翁，全球排名第一。而香港百萬富翁人數按年大減14%，排名下跌四位至第12位，是跌幅最大的城市。

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作為擁有最多百萬富翁的國家，美國除了紐約上榜之外，三藩市、洛杉磯、芝加哥、侯斯頓和達拉斯五個美國城市亦在排名榜位列首20位，亞洲方面東京排第一，擁有約30.5萬名百萬富翁，同時東京亦在全世界排名第二。除了香港排名大跌外，多年來全球最富有城市英國倫敦，最新只有約27萬名百萬富翁，排名跌至第四位，數目按年減少9%。

二十大百萬富翁聚居城市

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New World Wealth研究主管Andrew Amoils預計杜拜、孟買和深圳的百萬富翁人口預計將在2030年進入最富有的城市前20名。他指出：「石油和天然氣行業強勁的城市今年表現尤其出色，包括利雅得、沙迦、羅安達、阿布扎比、多哈和拉各斯等城市。其他增長最快的城市包括瑞士富裕退休人員聚集地盧加諾、『印度矽谷』班加羅爾和中國風景最優美的城市之一杭州。」

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記者：鄭日棱