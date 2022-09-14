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【三星新機】Galaxy A23 5G本周五登港　售2,498元

科技 18:00 2022/09/14

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早有外媒指出，三星（Samsung）將於本月中推出一直頗受消費者歡迎的Galaxy A中階系列手機，來迎戰競爭對手蘋果（Apple）的iPhone SE。三星香港今（14日）宣布，Galaxy A23 5G於本周五（16日）開售，設有6GB RAM+128GB ROM儲存版本，售2,498元。Galaxy A23 5G將提供黑色、淺藍色、橙色，共3種配色。

四鏡頭主相機　支援OIS光學感應

Galaxy A23 5G搭載4鏡頭主相機設計，包括5,000萬像素光學防震的主鏡頭，200萬像素40mm微距鏡頭，500萬像素超廣角鏡頭，以及200萬像素景深鏡頭，助拍攝人像照片。並且支援OIS光學感應，可以減少因移動而造成相片模糊的情況；前置鏡頭則為800萬像素。

    點擊圖片放大
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規格方面，Galaxy A23 5G採用6.6吋FHD+ Infinity-V特大全屏幕，並支援120Hz屏幕刷新率。支援3卡槽，支援雙卡雙待，以及高達1TB microSD記憶卡擴充。

續航力方面，該款手機配備5,000mAh大容量電池，並且配備最佳化省電（Adaptive Power Saving）功能，當電量下降至50%以下，便會自動轉換為省電模式。另支援25W快速充電。

責任編輯：張寶燕

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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