【美國通脹】美8月通脹升8.3% 拜登：降通脹需更多時間和決心

美國8月通脹率按年升8.3%，高於預期，令美股三大指數周二（13日）狂瀉。在數據公布，總統拜登（Joe Biden）發聲明表示，最新的通脹數據顯示，美國在降低通脹方面取進展，但指出「降低通脹需要更多的時間和決心」。

8月份消費者物價指數（CPI） 按年增長8.3%，高過預計的8.1%。剔除食品和能源的核心CPI漲6.3%，預期為6.10%，前值為5.90%。導致美股大跌，道指跌1276.37點或逾4%，至31104.97點 。標普500亦跌逾4%。納數跌逾5%。

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拜登在周二一份聲明中表示，8月份的CPI顯示美國在降低通脹方面取得進展。過去兩個月美國的物價基本持平，這對美國家庭來說是個好消息，但強調還有更多工作要做，以壓抑通脹。

拜登說，要降低通脹需要更多的時間和決心，這亦是其通過《降低通脹法案》以減輕醫療保健、處方藥和能源成本的原因。

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責任編輯：黃苑筠