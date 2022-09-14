【日圓大跌】日圓兌港元曾低見5.39 貶值誰最得益？

美國8月消費物價上升至8.3%，高於預期，大幅加息預期升溫。美匯指數彈升，拖累日圓匯價走弱，兌每美元低見144.96元，截至周三（14日）下午4時，報143.2；每百日圓兌港元曾見5.39，截至下午4時報5.48。

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對於日圓的走勢，本刊專欄《一家四口 離家出走》作家、現居於日本的岑皓軒分析對日圓的看法：





日圓滙率由去年8月最低，日圓兌美元曾達109水平，到今年7月中最高接近139，已經是27%跌幅，9月1日更低至1美元兌139.59日圓。筆者早前短暫經過香港時，也見兌換店的日圓牌價，一天比一天低，引來不少朋友「預先」兌換日圓，準備日本開關後，馬上到當地旅遊消費。筆者也收到不少朋友私訊詢問，應否在此價格買入些日圓（每天以日圓滙價跟遠方朋友聯絡感情，哈哈哈哈）。

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現時在日本不少大型超市已貼出告示，以謙卑語氣告知消費者加價的現實。入口貨品價格急升是完全可以預期的，不過一般日本人都不像香港人那樣喜愛外國貨，所以對這些人實際影響不大。然而，不少日本國產貨品都一樣加價，這就使不少日本國民感到日圓貶值引發的通脹壓力。

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油價急升 通脹加劇

你可能會問，為何日本製造和日本出售（日語：地產地銷）的產品，也一樣受日圓貶值牽連而漲價？其實關鍵在於能源價格上升。自從俄烏戰事開始後，油價急升導致經營成本上漲，特別是貨物運輸成本。

另一成本是電費。筆者最近光顧過幾家連鎖商店，驚然發現店舖比平時暗淡和熱，後來看見告示，原來店長把一半照明用燈，以及部分冷氣關掉以節省能源。筆者對這措施的確有點意外，因為日本人一向非常重視貨品擺設的視覺效果和購物體驗，關燈和冷氣的確對此打了折扣。

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為甚麼日本國民對通脹如此敏感？相對於周邊國家，日本人的薪金其實過去近10年都沒有顯著提升。有如香港愛用大學畢業生平均月薪作為薪酬指標，日本人一向會以UNIQLO的初入職薪金應對。視乎不同地區，現時此數值為月薪21萬至25.5萬日圓（約11,900至14,400元）。根據記憶，筆者2015年初次去日本考察時，也是差不多一樣的薪金。

日圓貶值 蠶食利潤

另一方面，以前中國出品的貨物價格相對低廉，日本可享受從中國輸出價廉物美的貨物，100日圓店的盛行就是最佳例子。根據其中一家100日圓店的年報顯示，其利潤約為40%。由於今年日圓急速貶值，故此嚴重侵蝕了這利潤。難怪多家100日圓店表示，要提升貨幣質素，努力開發300日圓的精品市場，才能維持合理利潤。日本人有一奇特核心價值，就是維持價格穩定是政府和商界的責任，所以每次加價，都要向消費者「道歉」。

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日圓貶值最受惠的，就是收入為美元，但支出為日圓的生意。筆者於沖繩生活，這邊美軍基地有龐大美軍人員駐紮，他們常會在基地以外消遣。以往在沖繩中小型餐廳，只能以日圓支付，但最近大家都紛紛放出日圓兌美元的滙價牌，願意接收美元現金。另外，就是在日本做生意的中國人，雖然人民幣兌美元也有貶值，但相兌日圓依然是非常強勁。筆者最近也見好幾位由國內移居日本的朋友在日本置業，他們異口同聲說：「業主沒有減價，但滙價相對已經打了折扣，實在太划算了！」

撰文：岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》、《放養孩子－育出自學力》及香港電台《大城小事》節目主持。

以上內容輯錄自《iMoney Focus》「一家四口 離家出走」專欄。

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責任編輯：陳詠妍